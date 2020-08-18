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Ya Bastos ya da Aliti

Defansa takviye çalışmalarını sürdüren temsilcisi gündemine iki yıldız futbolcuyu aldı.

Ya Bastos ya da Aliti
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, iki oyuncuyla ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Lazio'da oynayan Bastos ile İsveç'in Kalmar takımında görev yapan Kosovalı Fidan Aliti için temaslara başladı. İtalyan basınında çıkan haberde Angolalı stoper Bastos için kulübünün 5 milyon Euro istediği Fenerbahçe'nin ise 29 yaşındaki stoper için 3 milyon Euro önerdiği yazıldı. İki takımın anlaşma zemini yakalayabileceği ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanabileceği kaydedildi. Bu sezon 15'i Serie A'da olmak üzere 21 resmi maçta forma giyen ve 1258 dakika süre alan tecrübeli savunmacı, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

VEDAT MURİC TAVSİYE ETTİ
Yönetim ayrıca İsveç'in Kalmar ekibinde oynayan ve Kosova Milli Takım'ın da stoperi olan Fidan Aliti için kulübüyle görüşüyor. Vedat Muric'in vatandaşı olan futbolcu için referans olduğu da öğrenildi. Aliti, Kalmar takımında 14 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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