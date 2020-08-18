Yıldızspor’dan bombardıman

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Aydın'ı temsil edecek Yıldızspor, geçen sezon Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve SK'da forma giyen 10 numara Uğur Yılmaz ile anlaştı. Teknik direktör Mehmet Öztürk'ün raporu doğrultusunda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren mavibeyazlılar, 32 yaşındaki Uğur Yılmaz'la kulüp başkanı Kaya Özcan, yönetici Ümit Kundakçı'nın katıldığı törenle sözleşme imzalandı. Kartalspor altyapısında futbola başlayan orta saha oyuncusu, G.Birliği, Oftaş, Fethiyespor, Karsspor, GASKİ, Kastamonu, Çankırı, Pendikspor, Gölcükspor, Şekerspor, Kazanspor, Erbaspor, Şanlıurfa Belediye formalarını giydi, kariyerinde 275 maça çıktı, 67 gol attı.

GENÇ SERGEN DE İMZA ATTI

Yıldızspor, Bucaspor'dan geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Sergen Şakirler'le anlaştı. İzmir Çamdibigücüspor'da futbola başlayan Sergen, sırasıyla Karşıyaka, Bornova Yeşilova, Alanyaspor, Bergamaspor ve Bucaspor'da oynadı. Bu yıl Bucaspor'un 13 maçta formasını giyen Sergen, attığı 8 golle adından söz ettirdi. Mavi-beyazlılar, son olarak 1074 Çankırı forması giyen 29 yaşındaki kaleci Can Avcı ile anlaşma sağladı. Can, 1920 Maraş, 68 Yeni Aksaray, Kırıkhan, Bayburt İl Özel İdare, Bergama, Kırıkkale Büyük Anadolu, Nevşehir, Ereğli, Somaspor ve Cizre Serhat'ta oynadı.

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