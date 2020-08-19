Dördüncü yabancı

SÜPER Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'un 1 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, yeşil-siyahlı ekibin lig geçmişindeki 4. yabancı teknik direktörü oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 21. kez mücadele edecek Horoz'da geride kalan 20 sezonda 30 farklı teknik direktör görev aldı. Yeşil-siyahlı ekipte 1985-1986 sezonunda Türk vatandaşlığına da geçen Rumen teknik adam Ilie Datcu 12 maçta, 1996-1997'da Sırp Milorad Mitrovic 3 müsabakada ve 2006-2007'de Bosna Hersek'ten Faruk Hadzibegic 17 karşılaşmada takımın başında sahaya çıktı. Bu sezon için sözleşme imzalanan Prosinecki, Horoz'un Süper Lig'deki 4. yabancı teknik direktörü olacak. Denizlispor'da 2002- 2003'te son 5 haftada göreve geldikten sonra 2005-2006 sezonunun 8. haftasında takımdan ayrılan Giray Bulak 81 müsabaka ile en uzun süre görev yapan teknik direktör konumunda bulunuyor. Bulak'ı Ümit Kayıhan (70), Nevzat Güzelırmak (66), Güvenç Kurtar (47), Rıza Çalımbay (46) ve Ersun Yanal (40) takip ediyor.