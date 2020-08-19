Karagümrük kaleci Joe Hart ile anlaştı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, yıldız file bekçisi Joe Hart ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi ekiplerde forma giyen, son olarak Burnley'de oynayan ve şu anda boşta olan Hart ile anlaşmaya varan Karagümrük, futbolcuya sözleşmeyi gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip ardından takımın Bolu'daki kampına katılacak. Kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Joe Hart, İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini 75 kez korudu. Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındakifile bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu.