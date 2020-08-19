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Kartal atağa kalktı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, ve transferlerinde sona yaklaştı.

Kartal atağa kalktı
Giriş Tarihi: 19.8.2020

GELECEK sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor'dan N'Skala ve Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın ardından iki ismi daha bitirme aşamasına geldi. Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar Anthony Modeste ve Ze Luis'te sona geldi. Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen 32 yaşındaki Modeste ile anlaşan İstanbul ekibi Alman temsilcisinden haber bekliyor. Forvete diğer aday ise Porto forması giyen Ze Luis.

19 LİG MAÇINDA 7 GOL ATTI
29 yaşındaki futbolcunun takımıyla anlaşan siyah-beyazlı kurmaylar golcü oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Porto formasıyla 19 lig karşlaşmasında 7 gol atmayı başardı.


JAPONYA'DAN TEKLİF GELDİ
BEŞİKTAŞ'IN kadrosunda düşünmediği Adem Ljajic'e Japonya'dan talip çıktı. Ljajic'e Japonya'dan 3 milyon Euro'luk teklif gelirken, Kartal kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.

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