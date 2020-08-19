Menemen’e ‘Süper’ kanca

Ekol Göz Menemenspor'un genç oyuncusu Murat Elkatmış'a Fenerbahçe'nin ardından Gençlerbirliği'de talip oldu. Başkent kulübünün 1 milyon TL'yi gözden çıkardığı oyuncu için sarı-lacivertlilerin 2 milyon istediği öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bu hafta hızlanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir Murat Elkatmış ve kaleci Selmani'nin transferi için Fenerbahçe ile temas halindeydi. İzmir ekibinin altyapısında yetişen oyuncunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu. Hücum hattında görev yapan Murat Elkatmış, geçen sezon TFF 1. Lig'de görev yaptığı 14 maçta 1 gol atarken 3 asist yaptı.

DIŞ TRANSFERDE SESSİZ

TFF 1. Lig'de ikinci sezonunu geçirecek olan Ekol Göz Menemenspor transferde sessizliğini sürdürüyor. Takımın iskeletinden bir çok oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dış transferde şuana kadar 2 genç yabancı oyuncuya imza attırdı. Menemen ekibinin, transfer piyasasındaki fiyatların düşmesini beklediği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ