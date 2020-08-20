Akhisarspor’da deprem

TFF 1. Lig'de 1.1 milyon Euro tutarındaki eski yabancı futbolcuların alacaklarından kaynaklı FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldırıp kaldıramayacağı belirsizliği süren Akhisarspor'da kadrodan kopmalar sürüyor. Geçen sezon Süper Lig'e dönme fırsatını Play- Off'ta kaçıran yeşil-siyahlılarda Erhan Çelenk, Muhammet Reis ve Ergin Keleş'ten sonra kaleci Gökhan Değirmenci'yle de yollar ayrıldı. Akhisarspor'da Erhan ve Ergin gibi Altay'a transferi gündemde olan Tolga'nın da gitmesi bekleniyor.

İÇ TRANSFER HAMLESİ

İç transferde diğer isimlerle de masaya oturacak yeşil-siyahlılarda ilk olarak Gökhan'la karşılıklı anlaşıp yolları ayırdıklarını belirten başkan Fatih Karabulut, "Bu hafta sonuna kadar iç transferde tüm çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz" dedi. Yaşanan pandemi sürecinde yeni sezonda bir çok takım gibi finansal sıkıntıları en aza indirmek için sağlam adımlar atmak istediklerini ifade eden Karabulut, "Bu doğrultuda bir destek bekledik ancak bu zamana kadar gelmedi" diye konuştu. Gökhan'ın Bandırmaspor'la anlaştığı öğrenildi.

KENAN MOLLA