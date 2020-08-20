  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisa dağılıyor

dağılıyor

Oğuzhan Erdoğan, Umut Kaya, Dilaver Güçlü, ’un ardından siyah-beyazlılarda, , Onur Kolay ve ile anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi.

Manisa dağılıyor
Giriş Tarihi: 20.8.2020

2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip TFF 1. Lig hedefini ıskalayan Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü sürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan ve CEO Levent Devrim'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, Oğuzhan Erdoğan Ankara Keçiörengücü'ne, Umut Kaya Çorum'a, Dilaver Güçlü ve Sinan Kurumuş da Kocaelispor'a kaçmıştı.

ÜÇ İSİM DAHA VEDA ETTİ
Manisa FK'da, sözleşmeleri sezon sonu biten Salih Zafer Kurşunlu ve Onur Kolay da Çorum'un yolunu tuttu. Yönetim, son olarak sözleşmesi devam eden Oğuz Kocabal'la yola devam etmeme kararı aldı. Önceki sezon Osmanlı'dan gelen 32 yaşındaki defans oyuncusu Salih Zafer, bu sezon 23 maçta oynadı. İki sezondur forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur da, bu sezon 30 maçta forma giydi. 31 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz ise, geçen yıl 29 maçta oynadı, 2 gol attı.

ÜMİT YÖNEY

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa dağılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA