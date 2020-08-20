Manisa dağılıyor

2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip TFF 1. Lig hedefini ıskalayan Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü sürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan ve CEO Levent Devrim'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, Oğuzhan Erdoğan Ankara Keçiörengücü'ne, Umut Kaya Çorum'a, Dilaver Güçlü ve Sinan Kurumuş da Kocaelispor'a kaçmıştı.

ÜÇ İSİM DAHA VEDA ETTİ

Manisa FK'da, sözleşmeleri sezon sonu biten Salih Zafer Kurşunlu ve Onur Kolay da Çorum'un yolunu tuttu. Yönetim, son olarak sözleşmesi devam eden Oğuz Kocabal'la yola devam etmeme kararı aldı. Önceki sezon Osmanlı'dan gelen 32 yaşındaki defans oyuncusu Salih Zafer, bu sezon 23 maçta oynadı. İki sezondur forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur da, bu sezon 30 maçta forma giydi. 31 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz ise, geçen yıl 29 maçta oynadı, 2 gol attı.

ÜMİT YÖNEY