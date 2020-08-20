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Haberler Spor MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Başkanı istifa etti

Başkanı Zekeriye Alp istifa etti. haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, " Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

20.08.2020, 14:09 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,14:23

TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre; MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve ekibinin istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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