924 milyon Euro’luk final maçı

UEFA Avrupa Ligi finalinde bugün Sevilla ile Inter karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde bulunan RheinEnergie Stadı'nda başlayacak. beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Finalde kozlarını paylaşacak Sevilla ile Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon Euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter 586 milyon, Sevilla ise 338 milyon Euro piyasa değerine sahip. Inter'de Christian Eriksen ve Romelu Lukaku 68'er milyon Euro, Sevilla'da ise Lucas Ocampos ve Carlos 50'şer milyon Euro ile en değerli futbolcu olarak göze çarptı.