Elneny yedekte!

ORTA sahasına takviye arayışındaki G.Saray, bu bölge için görüşmelerine ağırlık verirken Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Mohamed Elneny için planlar hazırlandı. 6 ve 8 numara takviyesi yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların gündeminde Trabzonspor ile yollarını ayıran Ndiaye ve F.Bahçe'den Mehmet Ekici'nin olduğu bilinirken Elneny'nin yedek plan olarak devreye sokulacağı kaydedildi. Polonya'dan Moder'in dışında scout ekibinin bulduğu 25 yaş altında genç oyuncuları öncelikli olarak değerlendiren Galatasaray bu transferleri bitiremezse Elneny için girişimde bulunacak. Arsenal'in kiralama bedeli talep etmemesi sebebiyle sarı-kırmızılıların bu isimle yakından ilgilendiği ve kararını gelecek hafta içerisinde vereceği öğrenildi.

22 KARŞILAŞMADA 1 GOL, 3 ASİST

MISIRLI oyuncu geçen sezon Beşiktaş formasıyla 22 lig maçına çıkmış ve bu süreçte 1 gol atıp, 3 asist gerçekleştirmişti. Avrupa'da da 6 maçta 406 dakika süre alan başarılı isim kariyerinde 265 karşılaşmada 12 gol kaydetti.