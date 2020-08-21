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Haberler Spor Göztepe’den sürpriz atak

’den sürpriz atak

Yönetim Kayserispor’lu Kravets’in ’e göz kırpması sonucu alternatifini ’de buldu. ’den ayrılan 27 yaşındaki golcüye teklif götürüldü.

Göztepe’den sürpriz atak
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Spor Toto Süper Lig'de hücum hattına en az iki transfer yapacak olan Göztepe sürpriz bir atak gerçekleştirdi. Hücum hattında gelecek sezon bir sıkıntı yaşamak istemeyen Göz-Göz yönetimi rotasını İsrail'e çevirerek bir dönem Karşıyaka forması da giyen Chico Ofoedu'yu da listesine ekledi. Son olarak Maccabi Tel Aviv ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona eren Nijeryalı hücum oyuncusu ile temasa geçen kurmaylar transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor. Gündemdeki Kayserisporlu Artem Kravets'in eski kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya çok yakın olması nedeniyle yönetim ilk sıraya Ofoedu'yu yerleştirdi.

NİJERYALI YILDIZ SICAK BAKIYOR
27 yaşındaki başarılı futbolcunun bonservis bedeli engelinin de bulunmaması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Ofoedu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve maddi şartların oluşması halinde imzaların atılacağı öğrenildi. Futbolcunun güncel piyasa değerinin 800 bin Euro olduğu öğrenilirken, yönetim uygun bir bedelle transferi bitirmeyi planlıyor.

BURAK HAKERLER

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