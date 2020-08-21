Horoz’dan akıllı hamle

Denizlispor, transferde akıllı bir hamle yaptı. Horoz'un 9 sezon sonra Süper Lig'e çıkmasında büyük emeği olan Recep Niyaz'a Galatasaray başta olmak üzere Sivas, Gazişehir, Hatay, A.Demirspor ve Göztepe talip olmuştu. Sözleşmesinde 600 bin TL'ye serbest kalır maddesi bulunan Recep'e tekliflerin olduğunu öğrenen Denizlispor yönetimi, oyuncuyla apar topar masaya oturdu ve 1 milyon 750 bin Euro'ya 2 senelik sözleşme yeniledi.



2023'E KADAR İMZALADI

Yönetim, 1+1 yıllık anlaşması 2021 yılında bitecek olan Recep'in menajeri Öner Karalar'ı kulübe davet etti. 25 yaşındaki futbolcu, 2 senelik yeni mukavele yaparak sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Ailesinin cazip tekliflere rağmen Denizlili olduğu için Recep'in Horoz'da kalmasını istediği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP