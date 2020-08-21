Menemen’de Ercan gitti

Ekol Göz Menemenspor'da yönetim iki sezon önce 3. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'dan transfer ettiği sol bek Ercan Coşkun'u Ümraniyespor'a sattı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de sarı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki savunma oyuncusunun 300 bin TL bonservis bedeliyle İstanbul ekibine verildiği öğrenildi. İzmir ekibinde 2. Lig'e şampiyonluk yaşayan kadroda da yer alan Ercan Coşkun, sol bekin yanı sıra stoper ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncu, TFF 1. Lig'de forma giydiği 24 karşılaşmada 1 gol atıp 4 asist yapma başarısını gösterdi. Menemenspor daha önce stoper Trtovac, orta saha Taşkın Çalış, forvetler Hüseyin Çolak, Ali Özgün, kanat oyuncuları Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet Boztepe ile de yollarını ayırmıştı.

TRANSFERDE ÇOK HIZLI

Kiralık olan Yusuf Talun ve Samed Ali Kaya da kulüplerine göre döndü. Sarı-lacivertliler dış transferde Pazarspor'dan kanat oyuncusu Mehmet Aytemiz, Altay'dan orta saha İbrahim ve Görele'den Sezer Doğan'a imza attırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ