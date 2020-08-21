Pınar KSK’ye 2.06’lık kule

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yine iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, transferde iş bitirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 2.06'lık uzun forvet Mahir Ağva ile anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi 24 yaşındaki Alman asıllı Türk oyuncu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladı. Çeşitli yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı forması giyen Mahir Ağva, basketbola TSG Reutlingen altyapısında başladı ve 2011-2012 sezonunda SV 03 Tuebingen genç takımına geçiş yaptı. Ağva, daha sonra Ehingen Urspring, TuS Urspringschule, Walter Tigers Tuebingen, Fraport Skylines Frankfurt'ta da oynadı.



BERKE AFYON'A KİRALIK GİTTİ

Bu arada Pınar KSK, genç pivotu Görkem Doğan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. İzmir ekibi ayrıca Alp Karahan'la yollarını ayırırken Berke Aygündüz'ü ise Afyon Belediye Basketbol'a kiralık gönderildi.



SARICA: İYİ YOLDAYIZ

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi. Oyuncularının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Ufuk Sarıca, "Yeni gelen sporcularımız uyum sorununu atlattı. Tempomuzu her geçen gün daha da artırıyoruz. Geçen sezonda takımımız büyük bir çıkış yakalamıştı. Yeni sezonda da aynı başarılı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Çok çalışarak başarıya ulaşacağız. Pınar Karşıyaka, basketbolda yine İzmir'in lokomotifi olmaya devam edecektir" dedi