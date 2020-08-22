Horoz harekatı

Transferde Alanya'dan kaleci Cenk Gönen ve Hannover 96'dan orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'u kadrosuna katan Yukatel Denizlispor, Brezilya seferine çıktı. Yeşil-siyahlı ekibin, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı forveti Wellington Nem ve Portekiz ekibi Boavista'dan yine Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann'a teklif sunduğu iddia edildi. Ukrayna ekibiyle sözleşmesi biten 28 yaşındaki Wellington Nem, geçen sezonu ülkesinde Fluminense'de kiralık geçirip 1 gol attı. 29 yaşındaki Leismann ise geçen sezon Portekiz'de 27 maçta oynadı.

PROSİNECKİ KESİN TALİMAT VERDİ

Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki, iki Brezilyalı için yönetime alınması yönünde rapor verdi. Futbola Fluminense'de başlayan Wellington Silva Sanches Aguiar, Figueirense, Shakhtar Donetks, Sao Paulo formalarını giydi, kariyerinde 175 maçta oynadı, 31 gol attı, 23 de asist yaptı. Futbola Chapecoense'de başlayan, sırasıyla Cruzeiro, Palmeiras, İnternacional, Boavista takımlarında oynayan Fabiano Leismann, futbol yaşamında 137 karşılaşmaya çıktı, 4 gol attı, 8 de asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP