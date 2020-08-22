Nazilli fırtınası

3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Nazilli Belediyespor transferde bombalıyor. Dış transferde Karacabey Belediyespor'dan 23 yaşındaki santrfor Ömer Çetinbaş, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan 24 yaşındaki stoper Sefa Korkmaz, Büyükçekmece Tepecikspor'dan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Demir, Pazarspor'dan 28 yaşındaki golcü Muhammet Ali Aydın ve Batman Petrolspor'dan 26 yaşındaki stoper Berkay Çakır'ı renklerine katan Siyah İnciler, 6. takviyesini de yaptı. Siyah-beyazlılar, Yozgatspor'dan Aytaç Deniz'i kadrosuna kattı. Gelecek sezon yapılanmasını tüm hızıyla sürdüren Naz-Naz, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşıp, kadrosunu güçlendirdi.

İNCEDAL GİTTİ, ŞERMET GELDİ

Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi teknik heyeti değiştirdi. Siyah-beyazlılarda, Yuvaz İncedal'ın ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Şermet, iddialı konuştu. Şermet, "Nazilli'ye başarıyı yakalamak için geldim. Nazilli Belediyespor'un yerinin bulunduğu yer olmadığını biliyorum. El ele vererek başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bölgeyi de çok iyi tanıyorum. Yabancı değilim. Beklentilerin büyük olduğunu da çok iyi biliyorum. Hedefleri olan, köklü bir kulüpte olduğum içinde ayrıca sevinçliyim. Çok sıkı çalışarak zorlukların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE