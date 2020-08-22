  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Nazilli fırtınası

Nazilli fırtınası

(Karacabey), (Yeşilyurt), (B.Tepecik), Muhammet (Pazarspor) ve Berkay Çakır’la (B.Petrol) anlaşan siyah-beyazlılar, Yozgat’tan Aytaç Deniz’le anlaştı.

Nazilli fırtınası
Giriş Tarihi: 22.8.2020

3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Nazilli Belediyespor transferde bombalıyor. Dış transferde Karacabey Belediyespor'dan 23 yaşındaki santrfor Ömer Çetinbaş, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan 24 yaşındaki stoper Sefa Korkmaz, Büyükçekmece Tepecikspor'dan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Demir, Pazarspor'dan 28 yaşındaki golcü Muhammet Ali Aydın ve Batman Petrolspor'dan 26 yaşındaki stoper Berkay Çakır'ı renklerine katan Siyah İnciler, 6. takviyesini de yaptı. Siyah-beyazlılar, Yozgatspor'dan Aytaç Deniz'i kadrosuna kattı. Gelecek sezon yapılanmasını tüm hızıyla sürdüren Naz-Naz, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşıp, kadrosunu güçlendirdi.

İNCEDAL GİTTİ, ŞERMET GELDİ
Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi teknik heyeti değiştirdi. Siyah-beyazlılarda, Yuvaz İncedal'ın ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Şermet, iddialı konuştu. Şermet, "Nazilli'ye başarıyı yakalamak için geldim. Nazilli Belediyespor'un yerinin bulunduğu yer olmadığını biliyorum. El ele vererek başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bölgeyi de çok iyi tanıyorum. Yabancı değilim. Beklentilerin büyük olduğunu da çok iyi biliyorum. Hedefleri olan, köklü bir kulüpte olduğum içinde ayrıca sevinçliyim. Çok sıkı çalışarak zorlukların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA