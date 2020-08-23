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Akhisarspor’da kaçan kaçana

Akhisarspor’da kaçan kaçana
Giriş Tarihi: 23.8.2020

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig hayallerine ulaşamayan Akhisarspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Ergin Keleş ve Muhammet Reis'le yollarını ayıran yeşilsiyahlılar, tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci ve takımın en golcü oyuncularından birisi olan Erhan Çelenk'i kaptırdı. Transfer yasağı devam eden maddi darboğazdaki Akigo'da, yönetimin feda sezonunda indirim teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Erhan, sözleşmesini feshederek İzmir ekibi Altay'a transfer oldu. Son haftalarda eldivenleri Milan Lukac'a kaptıran 31 yaşındaki Gökhan da Bandırmaspor'un yolunu tuttu. Akhisarspor'da son yolcu Tolga Ünlü oldu. İzmir ekibi Altay'ın teklifini kabul eden 30 yaşındaki defans oyuncusu, yeşil-siyahlı yönetimle el sıkışarak veda etti.

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