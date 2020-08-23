Altay’da rota Rıdvan

TFF 1. Lig'de yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve hedefini bir kez daha Süper Lig olarak belirleyen Altay'da yönetim, dış transferde boş durmuyor. Son olarak Akhisarspor'dan sağ bek Tolga Ünlü'yü alarak 9. dış transferini yapan yönetim, savunmanın sağına bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Geçen sezon kiralık oynayan Erhan Kartal'ın kulübü Samsunspor'a dönmesi, sözleşmesi biten Murat Uslu ile yolların ayrılması ve Yasin Palaz'ın da kulüpten ayrılmasının ardından üç sağ bekini de kaybeden siyah-beyazlılar, İstanbulspor ile sözleşmesini fesheden Rıdvan Şimşek ile görüşmelere başladı. Karşıyaka altyapısından yetişip Beşiktaş'a transfer olan Rıdvan, daha sonra Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Keçiörengücü gibi kulüplerde de görev aldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Geçen sezon ilk yarıda Ankara temsilcisi Keçiörengücü, ikinci yarıda İstanbulspor formalarını terleten tecrübeli futbolcu Rıdvan Şimşek'in Altay'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Süper Lig'de 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de 137 müsabakada oynadı.



KSK'DEN BEŞİKTAŞ'A GİTTİ

ALTAY'IN transfer listesine aldığı Rıdvan Şimşek, 2009-2010 sezonu öncesinde Karşıyaka'dan Beşiktaş'a transfer oldu. İlk yılında ligde 4 maça çıkan Şimşek, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmada görev yaptı. 2010-2011 sezonunda da Kara Kartal'ın kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcu o sezon da ligde 3, kupada da 1 karşılaşmada oynadı.



A.DEMİR'İN PAİXAO ISRARI

Altay'da son iki sezonda gol kralı olan golcü Paixao'ya Adana Demirspor'un ısrarı sürüyor. Güney ekibinin Portekizli tecrübeli futbolcu için 750 bin Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Paixao, TFF 1. Lig'de önceki sezon 29, geçen sezon da 22 gol atarak üst üste iki kez gol kralı oldu. Bu arada Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Hollandalı oyuncu Kappel'i istiyor. İzmir ekibinin ilk etapta 5 milyon TL istediği belirtilirken görüşmelerin de sürdüğü kaydedildi.