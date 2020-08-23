Altınordu’nun gözü Dereli’de

TFF Birinci Lig'de geçen sezon hedeften uzak kalan Altınordu, hücum bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. İzmir ekibi teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun talebi doğrultusunda ilk göz ağrısı Ahmet Dereli'yi yeniden gündemine aldı. Daha önce de Adanaspor'da forma giyen futbolcu için girişimde bulunan İzmir temsilcisi Altınordu, 27 yaşındaki gurbetçi golcü için bir kez daha Güney ekibinin kapısını çalacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Transferin önündeki tek engel ise Dereli'nin kulübü ile sözleşmesinin halen devam etmesi. 1. Lig'de küme düşmenin kaldırılması sonrası ligde kalan Adana'dan ayrılmak isteyen Ahmet'te İzmir'e gelmeye sıcak bakıyor. Futbolcunun bonservisini almak için yeni bir girişimde bulunacak olan Altınordu yönetimi şartların oluşması halinde Dereli'ye imza attıracak. Dereli, daha önce de Hatayspor ve Fethiyespor'da da forma giymişti.