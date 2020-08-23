  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altınordu’nun gözü Dereli’de

’nun gözü Dereli’de

Kırmızı-lacivertli yönetim, ’un golcü oyuncusu ’yi yeniden gündeme aldı, tek engel bonservis.

Altınordu’nun gözü Dereli’de
Giriş Tarihi: 23.8.2020

TFF Birinci Lig'de geçen sezon hedeften uzak kalan Altınordu, hücum bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. İzmir ekibi teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun talebi doğrultusunda ilk göz ağrısı Ahmet Dereli'yi yeniden gündemine aldı. Daha önce de Adanaspor'da forma giyen futbolcu için girişimde bulunan İzmir temsilcisi Altınordu, 27 yaşındaki gurbetçi golcü için bir kez daha Güney ekibinin kapısını çalacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Transferin önündeki tek engel ise Dereli'nin kulübü ile sözleşmesinin halen devam etmesi. 1. Lig'de küme düşmenin kaldırılması sonrası ligde kalan Adana'dan ayrılmak isteyen Ahmet'te İzmir'e gelmeye sıcak bakıyor. Futbolcunun bonservisini almak için yeni bir girişimde bulunacak olan Altınordu yönetimi şartların oluşması halinde Dereli'ye imza attıracak. Dereli, daha önce de Hatayspor ve Fethiyespor'da da forma giymişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’nun gözü Dereli’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA