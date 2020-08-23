Kara Kartal dertli

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün toplam borcu 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 TL olarak açıklanırken Çebi, yönetim olarak ücretlerde indirim taleplerinin takımdaki futbolcuların büyük bölümü tarafından kabul görmediğini kaydederek "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var. Takımın yüzde 99'u indirimi kabul etmedi. Suçlamıyoruz ama burada Beşiktaş kamuoyunu bilgilendirmek benim görevim" dedi. Maliyeti yüksek futbolculara yaptıkları yolları ayırma teklifinin de kabul görmediğini vurgulayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Yük olarak 2 yıl daha devam edecek" diye konuştu.



PAOK BAŞKANINA MEKTUP

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Devler Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacakları maç öncesi dostluk mesajı verdi. PAOK'u geçmeleri halinde önemli bir mesafe kat edeceklerini anlatan Çebi, "Spor kardeşlik demektir. Kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu, futbolun kardeşlik olduğunu, PAOK'un da siyah-beyaz olduğunu, kartal amblemi taşıdığını, bunlarla birleştiğimizi, bunları paylaştığımızı ifade eden mektubu PAOK başkanına göndereceğiz" dedi.