KSK harıl harıl

TFF 3. Lig'de Play-Off Finali'nde 2. Lig'in kapısından dönen Karşıyaka, iç transferde hareketli günler geçiriyor.

FİRE VERMEK İSTEMİYORLAR

Yeşil-kırmızılılar iç transferde sözleşmesi sona eren 9 oyuncudan 6'sı ile anlaşma sağlarken, kalan 3 oyuncu ile anlaşmak için de seferberlik ilan etti. Bu sezon şampiyonluğa göz diken İzmir ekibi, sözleşmeleri sona eren sağ bek Fatih Öztekin, sol bek Anıl Çıracı ve sağ kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci ile yeniden masaya oturacak. İç transferde fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka'da yönetim, bu üç oyuncuyla yeniden anlaşarak sezona sıkıntısız başlamak istiyor. Kaf-Kaf, daha önce iç transferde kaptan Mustafa Aşan, Metin Peker, Arif Cilak, Hakan Kuş, Cenk Özbey ve son olarak da Harun Atalay ile anlaşma sağlamıştı.