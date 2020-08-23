Yunusemre judoda hedeflerini büyüttü

YUNUSEMRE Belediyesporlu judocular, antrenmanlarına 19 Mayıs Stadyumu'nda devam ediyor. Haftanın 5 günü bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular, salonların açılması ile birlikte antrenmanlarına burada devam edecek. Antrenmanları gruplar halinde yaptıklarını dile getiren antrenör Orhan Akdemir, "Çalışmalar kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık şeklinde yapılıyor. Planlama dahilinde gruplar halinde salonda antrenman yapacağız. 2020-2021 sezonunda da Yunusemre Belediyespor'u judo 1. Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türkiye şampiyonalarında dereceler yaparak, milli takıma sporcular kazandırmak ve uluslararası arenada Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK