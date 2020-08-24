Bal-Kes'e gençlik aşısı

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle kadrosuna genç yetenekleri dahil etti. Rahmi Anıl Başaran'ı Trabzonspor'a, Aly Malle'yi Sivasspor'a göndererek kasasını dolduran Bal-Kes, altyapısında maden buldu. Kırmızı-beyazlılar, ilk olarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Şahin, 18 yaşındaki kaleci Yasin Yiğit Berber ve yine 18 yaşındaki sol bek Güney Çelik Keleş'le 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve gençlik ateşini yaktı. Bal-Kes, U-19 takımında forma giyen ve gösterdiği performansla göz dolduran 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yavuz Yılmaz ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Balıkesirsporlu kurmaylar, son olarak yine U-19 takımından defans oyuncusu İsmail Hasan Bakkal'ı profesyonel yaptı, 4 yıllık sözleşme imzaladı önemli bir hamle daha yaptı.

İKİ GENÇ YABANCI GELDİ

Balıkesirspor, kadrosuna iki yabancı oyuncu dahil etti, Kırmızı-beyazlılar, 19 yaşındaki Fil Dişi Sahilli orta saha oyuncusu Bosse Adam Cedric Kore ile ön protokol imzaladı. Bal-Kes, U-19 Mali Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Maharafa Tandina'yla da sözleşme yaptı. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tandina, Beşiktaş altyapısı ile Bosna Hersek 1. Lig ekibi Mladost DK, Makedonya 1. Lig ekibi Shkupi formalarını da giydi.

SERVET SARUN