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Haberler Spor Formula 1, yeniden Türkiye'de

Formula 1, yeniden 'de

Formula 1, 9 yıl sonra 'ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye'de düzenlenecek. FIA, Formula 1 takvimine Türkiye 'sini dahil etti.  Park, 'da Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Formula 1, yeniden Türkiye'de

25.08.2020, 14:04 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,14:23

Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye'de düzenlenecek.

FIA, Formula 1 takvimine Türkiye Grand Prix'sini dahil etti. İstanbulmPark, 13-15 Kasım'da Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı gönderide Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü müjdeledi.

Türkiye, Formula 1'de 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.

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