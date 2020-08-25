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PAOK - Beşiktaş maç sonucu: 3-1

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK’a konuk oldu. Selanik Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşmaya çok kötü başlayan Kara Kartal, Christos Tzolis (2) ve Dimitrios Pelkas'ın attığı gollerle bir anda 3-0 geriye düştü. Cyle Larin ile golü bulan temsilcimiz umutlansa da sonunu getiremedi. Tek maç üzerinden oynanan eşleşmede rakibine 3-1 mağlup olan Kartal, Şampiyonlar Ligi arenasına veda etti.

25.08.2020, 22:56