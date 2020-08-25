Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a konuk oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanan maçtan istediği sonucu alamayan Kara Kartal'ın Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.
Kura şanssızlığı nedeniyle deplasmana giden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. PAOK'a galibiyeti getiren goller; 7. ve 24. dakikada Tzolis, 30. dakikada Pelkas'tan geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 37. dakikada Larin kaydetti.
Yunan ekibinin 41. dakikada Akpom ile kullandığı penaltıya Ersin geçit vermezken, Siyah Beyazlı ekibin yeni transferi Welinton, yaptığı hatalarla sosyal medyada taraftarların eleştirisini aldı.
PAOK - Beşiktaş maç sonucu: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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