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Haberler Spor TFF, yeni MHK Başkanı'nı açıkladı

, yeni Başkanı'nı açıkladı

Son dakika haberine göre (), () Başkanlığı'na 'nın getirildiğini açıkladı.

TFF, yeni MHK Başkanı'nı açıkladı

DHA

25.08.2020, 13:10 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,13:22

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.

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