TFF, yeni MHK Başkanı'nı açıkladı

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.
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