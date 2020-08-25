TFF, yeni MHK Başkanı'nı açıkladı

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.