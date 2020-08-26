Denizlispor Afyonkarahisar'da kamp yapacak

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının 28 Ağustos Cuma gününden 3 Eylül Perşembe gününe kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacağı belirtildi.



Bu süre içinde 29 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK, 3 Eylül'de de Bandırmaspor'la hazırlık maçları oynayacak yeşil-siyahlı futbolculara kamp öncesinde Kovid-19 testi yapılacağı bildirildi.