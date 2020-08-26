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Haberler Spor Denizlispor Afyonkarahisar'da kamp yapacak

Denizlispor 'da kamp yapacak

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 'da 7 gün kamp yapacak.

Denizlispor Afyonkarahisar'da kamp yapacak

AA

26.08.2020, 14:04

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının 28 Ağustos Cuma gününden 3 Eylül Perşembe gününe kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacağı belirtildi.

Bu süre içinde 29 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK, 3 Eylül'de de Bandırmaspor'la hazırlık maçları oynayacak yeşil-siyahlı futbolculara kamp öncesinde Kovid-19 testi yapılacağı bildirildi.

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