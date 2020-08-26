Manisa Futbol’da Ali Çamdalı gitti

2. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte, teknik direktör Cihat Arslan, CEO Levent Devrim, futbolculardan Oğuzhan Erdoğan, Umut Kaya, Dilaver Güçlü, Salih Zafer Kurşunlu, Onur Kolay, Oğuz Kocabal, Mustafa Çakır, İsmail Haktan Odabaşı, Ömer Kandemir, Taha Can Velioğlu, Ferhat Yazgan, Orhan Aktaş, Volkan Okumak'ın ardından takımdan ayrılan 14. futbolcu Ali Çamdalı oldu. Geçen sezon devre arasında Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'dan transfer edilen 36 yaşındaki ön libero, Manisa FK'da 8 karşılaşmada görev alıp, 1 gol attı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ali Çamdalı ile yollarımız karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrılmıştır. Ali Çamdalı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ÜMİT YÖNEY