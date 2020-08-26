Nazilli bombalıyor

3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor dış transferde bombaları patlattı. Siyah İnciler, geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzalayan Oktay Kancı, Nazilli'de şampiyonluk yaşamak isediğini söyledi. Yönetici Erol Karakuş'un katıldığı törenle imza atan Tamer Avcı da, "Arkadaşlarımızla Nazilli Belediyespor'u hak ettiği noktalara el birliğiyle taşıyacağız" diye konuştu.



ALTINDAĞ'DA PROFESYONEL OLDU

Hasanbeyspor'da futbola başlayan Oktay Kancı, Karabiga Belediye Gençlik, Yeni Çanspor, Gönen Belediyespor'da amatör olarak oynadı, 2017'de Altındağspor'da profesyonel imzayı attı, Afyonspor'a transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu, futbol yaşamında BAL'da 102, 2. Lig7de 11, 3. Lig'de 58, Türkiye Kupası'nda 7 olmak üzere toplam 178 maça çıktı, 16 gol attı. Hacettepe'de futbola başlayan, Gençlerbirliği ve Ankaragücü altyapısında oynayan Tamer, 2015'te Etimesgut Belediyespor'da profesyonel oldu, Pazarspor, Siirt İl Özel İdare, Yozgatspor'da oynadı, kariyerinde 167 maça çıktı, 25 gol kaydetti.

İHSAN KARATAŞ