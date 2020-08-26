  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Polat Güren tamam

tamam

Polat Güren tamam
Giriş Tarihi: 26.8.2020

Nazilli Belediyespor, iç transferde 30 yaşındaki stoper Polat Güren ile yeniden anlaşma sağladı. İki sezon önce Bayrampaşa'dan transfer edilen ve siyah-beyazlı ekibin stoperde vazgeçilmezleri arasında bulunan Polat, Nazilli Belediyespor yönetiminin sunduğu teklifi kabul ederek yuvada kaldı. Güren'in sözleşmesi bir yıllığına yenilendi. Nazilli'de kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, "Şampiyonluk istiyorum" dedi. Güren son iki sezondur formasını giydiği Nazilli'de 4'ü kupada 59 karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polat Güren tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA