Polat Güren tamam

Nazilli Belediyespor, iç transferde 30 yaşındaki stoper Polat Güren ile yeniden anlaşma sağladı. İki sezon önce Bayrampaşa'dan transfer edilen ve siyah-beyazlı ekibin stoperde vazgeçilmezleri arasında bulunan Polat, Nazilli Belediyespor yönetiminin sunduğu teklifi kabul ederek yuvada kaldı. Güren'in sözleşmesi bir yıllığına yenilendi. Nazilli'de kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, "Şampiyonluk istiyorum" dedi. Güren son iki sezondur formasını giydiği Nazilli'de 4'ü kupada 59 karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı.

İHSAN KARATAŞ