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Haberler Spor Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba koronavirüse yakalandı

'ın yıldızı koronavirüse yakalandı

ekiplerinden forması giyen dünyaca ünlü yıldız corona virüsüne yakalandı. Fransız futbolcu ülkesinin kadrosundan çıkartıldı.

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba koronavirüse yakalandı

27.08.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,15:47

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, takımının İsveç ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deschamps, milli takım kadrosuna alınmayan Pogba'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Manchester United forması giyen Pogba'nın yerine, kadroya 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga dahil edildi.

AA

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