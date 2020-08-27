Menemen’de Ali Keten kaçtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un savunma oyuncusu Ali Keten. Boluspor'a transfer oldu. İzmir ekibinin geçen sezon başında 3. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'dan renklerine kattığı 24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde serbest kalma bedelini ödeyerek Boluspor'un yolunu tuttu. Ali Keten'in bonservisini alabilmek için Bolu ekibinin 200 bin TL yatırdığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde Süper Lig'e gitmesi için 500 bin TL, 1. Lig'e gitmesi halinde 200 bin TL çıkış bedeli maddesi bulunduğu öğrenildi. Ercan Coşkun'u Ümraniyespor, Ali Keten'i Boluspor'a kaptıran Ekol Göz Menemenspor, geçen sezon forma giyen Sırp stoper Trtovac ile de yollarını ayırmıştı.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kurmayların savunma hattına takviye yapmak için girişimlerine başladığı öğrenildi. Kariyerinde ilk kez TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen savunmacı Ali Keten görev yaptığı 25 maçta 1 gol kaydetti. Genç futbolcu, stoper pozisyonun yanı sıra sağ ve sol bekte görev yapabiliyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ