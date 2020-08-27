Şampiyon Arkas Spor

Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda kupayı Altekma'yı 3-0 mağlup eden Arkas Spor kazandı. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-18, 25-22 ve 25-20 sonuçlandı. Karşılaşma sonrası TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, şampiyonluk kupasını Arkas Spor Takım Kaptanı Mustafa Koç'a verdi.
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