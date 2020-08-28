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Haberler Spor Fethiyespor’da Toros 3-4 takviye hedefliyor

’da Toros takviye hedefliyor

Fethiyespor’da Toros 3-4 takviye hedefliyor
Giriş Tarihi: 28.8.2020

3. Lig takımlarından Fethiyespor, sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Kadrosuna Kırşehir'den Muhammet Burak Taşdemir, Berkay Öztuvan, Ofspor'dan Bülent Kalecikli, Kocaelispor'dan Murat Şimşek ve Karaköprü Belediye'den Emre Tekin Pınar'ı katan, U-19 takımından Yasin Uzunoğlu'nu profesyonel yapan lacivert-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, 3-4 transfer daha yapacaklarını söyledi. Kamp yeri aradıklarını vurgulayan Toros, "Lige kısa bir zaman kaldı. 3 haftalık hazırlanma sürecimiz var. Transfer yapacağız. Eksik mevkilere arayışlarımız sürüyor. Altyapıdan genç oyuncuları da kampa aldık. Önümüzdeki hafta için yeni bir kamp yeri bakıyoruz" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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