Fethiyespor’da Toros 3-4 takviye hedefliyor

3. Lig takımlarından Fethiyespor, sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Kadrosuna Kırşehir'den Muhammet Burak Taşdemir, Berkay Öztuvan, Ofspor'dan Bülent Kalecikli, Kocaelispor'dan Murat Şimşek ve Karaköprü Belediye'den Emre Tekin Pınar'ı katan, U-19 takımından Yasin Uzunoğlu'nu profesyonel yapan lacivert-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, 3-4 transfer daha yapacaklarını söyledi. Kamp yeri aradıklarını vurgulayan Toros, "Lige kısa bir zaman kaldı. 3 haftalık hazırlanma sürecimiz var. Transfer yapacağız. Eksik mevkilere arayışlarımız sürüyor. Altyapıdan genç oyuncuları da kampa aldık. Önümüzdeki hafta için yeni bir kamp yeri bakıyoruz" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ