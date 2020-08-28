Samsunspor - Trabzonspor maçı naklen A Spor'da!

Karadeniz'in iki devi sezon öncesi hazırlık maçında vitrine çıkıyor…
Yaptığı transferlerle Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor, Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor karşısında!
Yılport Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18'de naklen A Spor'da…
Yılport Samsunspor - Trabzonspor Hazırlık maçı canlı yayın ile
29 Ağustos 2020 Cumartesi günü 18:00'da A Spor'da…
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