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Haberler Spor Samsunspor - Trabzonspor maçı naklen A Spor'da!

- maçı naklen A Spor'da!

Son dakika... 2020-21 sezonuna hazırlanan , hazırlık maçında i Yılport 'a konuk olacak. Mücadele naklen A Spor'da yayınlanacak.

Samsunspor - Trabzonspor maçı naklen A Spor'da!

28.08.2020, 12:59

Karadeniz'in iki devi sezon öncesi hazırlık maçında vitrine çıkıyor…

Yaptığı transferlerle Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor, Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor karşısında!

Yılport Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18'de naklen A Spor'da…


Yılport Samsunspor - Trabzonspor Hazırlık maçı canlı yayın ile

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü 18:00'da A Spor'da…

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