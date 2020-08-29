Menemen’de rota Doğa

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, sol beke takviye yapmak için listesine Altay'dan ayrılan Doğa İşeri'yi aldı. Geçen sezonun ilk yarısında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da oynayan, ikinci yarıda Altay'da görev yapan 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla sarı-lacivertliler prensip anlaşmasına vardı. Doğa'nın önümüzdeki günlerde Ekol Göz Menemenspor'un Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor. Antalyaspor'da yetişen Doğan, Kepez Belediyespor, Tekirova Belediyespor, Erzurumspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve son olarak Altay'da görev yaptı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Tecrübeli sol bek, profesyonel olarak sahaya çıktığı 181 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırırken 6 golün pasını verdi. Siyahbeyazlı ekiple yollarını ayıran Doğa'nın bonservisinin elinde olduğu öğrenildi.