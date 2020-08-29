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Haberler Spor Samsunspor - Trabzonspor l CANLI İZLE

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’in iki devi sezon öncesi hazırlık maçında vitrine çıkıyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı yeniasır.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

Samsunspor - Trabzonspor l CANLI İZLE

29.08.2020, 17:41

CANLI YAYIN

Yaptığı transferlerle Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor, Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor karşısında!

Yılport Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması A Spor'da canlı olarak ekranlara geliyor.

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