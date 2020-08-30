Kasaba’ya yeni başkan

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da, başkanlık koltuğuna Taner Kestaneci oturdu. 7 Eylül Spor Salonu'ndaki kongreye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye başkan yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, kulübün eski başkanı Hüseyin Güleç, yöneticiler, delegeler ve taraftarlar katıldı. Çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen seçimde Kestaneci dışında aday çıkmadı. 850 üyesi olan Kasaba'da tek liste şeklinde gidilen genel kurulda 53 üyenin oyunu alan Kestaneci, kulübün yeni başkanı seçildi.

'BÜYÜK SÖZ'

Eski başkan Hüseyin Güleç ve yönetimine teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yeni seçilen Taner Kestaneci ve ekibine yeni sezonda başarılar diledi. Eski yönetime ve başarıda emeği geçenlere plaket verildi. Kestaneci, "Turgutluspor'u çocukluğumdan bu yana takip ederim. Bu takımı sağlam temellerin üzerine oturtarak geleceğini inşa edeceğiz. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bunları teker teker gerçekleştireceğiz. Taner Kestaneci olarak Turgutluspor'un maddi ve manevi her zaman arkasında duracağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Turgutluspor'umuzu 2. Lig'e terfi ettiren Hüseyin Güleç başkanıma ve yönetime bizlere böyle bir başarılı takım bıraktıkları için teşekkür ediyorum. Turgutluspor daha iyi yerlerde mücadele edecek. Hayırlı olsun. Yaşasın Turgutluspor" dedi.

İLKER UYAR