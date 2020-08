Ahmet Çelik zafere doymuyor

98. Gazi Koşusu'nu Call To Victory isimli Ayşegül Kurtel'in safkanıyla kazanan jokey Ahmet Çelik büyük bir başarıya imza attı. Başarılı jokey üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu birinci olarak tamamladı. Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" ve 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanlarla kazanma başarısını göstermişti. Zaferlere doymayan Ahmet Çelik, kazandığı bu başarıyı ailesi ve yarış camiasındaki emekçilere armağan ettiğini belirtti.