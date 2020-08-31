  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ahmet Çelik zafere doymuyor

zafere doymuyor

Ahmet Çelik zafere doymuyor
Giriş Tarihi: 31.8.2020

98. Gazi Koşusu'nu Call To Victory isimli Ayşegül Kurtel'in safkanıyla kazanan jokey Ahmet Çelik büyük bir başarıya imza attı. Başarılı jokey üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu birinci olarak tamamladı. Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" ve 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanlarla kazanma başarısını göstermişti. Zaferlere doymayan Ahmet Çelik, kazandığı bu başarıyı ailesi ve yarış camiasındaki emekçilere armağan ettiğini belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Çelik zafere doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA