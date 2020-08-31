‘Manisa FK başaracak

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Ahmet Kesim, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, "Transfer döneminde üst ligden teklifler olmasına rağmen Manisa'yı seçtim. Kulübün yapısı ve hedefleri beni buraya getiren etken oldu. Manisa kesinlikle üst ligleri hak eden bir şehir. Ben ve takım arkadaşlarım bunu başarmak için çalışacağız" dedi.



'FUTBOLCULUK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Futbolu çok sevdiğini ve uzun yıllar futbol oynamak istediğini belirten Ahmet Kesim, "Futbolculuk çocukluk hayalimdi. Futbolcu olmasaydım asker olmak isterdim. Ancak futbolu seçtim ve bu alanda başarılarım oldu. Bunun için de ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı. Futbolculuk kariyerinde zorlu santrforlarla mücadele ettiğini kaydeden deneyimli oyuncu şöyle konuştu: "Galatasaray altyapısında yetiştiğim dönemde de çok iyi santrforlarla çalıştım. Ancak oynadığım TFF 1. Lig'de Vedat Muriqi ve Michael Pote beni en fazla zorlayan santrforlar oldu. Daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım da burada. Bu nedenle adaptasyon sorunu yaşamadım. Yeni sezonda herkesin keyif alacağı bir takım olacağımıza inanıyorum."

CÜNEYT HASÇELİK