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sahaya indi

Bergama sahaya indi
Giriş Tarihi: 2.9.2020

3. Lig'e yükseldikten sonra haftalarca suskun kalıp son günlerde yaptığı üst üste hamlelerle yönetim ve teknik heyetini belirleyen Bergama Belediyespor, antrenmanlara gecikmeli olarak başladı. BAL'da sezonun korona virüs salgını yüzünden durduğu 19 Mart'tan bu yana yeşil sahalara uzak kalan kırmızı-lacivertliler, 19 Eylül'de start alacak sezon öncesi 14 Eylül Stadı'nda ilk antrenmanını yaptı. Sezonun ilk çalışmasını Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, kulübün eski yöneticileri, sporcular ve taraftarlar izledi. Antreman öncesi dualarla kurban kesildi. Koştu, "Biz taraftarımız, sporcularımız, teknik heyet ve yöneticilerimizle büyük bir camiayız. Yeni sezonda yeni başarılara imza atarak şehrimize yeni mutluluklar yaşatacağız. Yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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