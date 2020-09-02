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Mekik’te çifte imza

3. Lig’de 8. sezonuna giren Kızılcabölükspor, Gölcükspor’dan kaleci İlyas Türengül ve Erzin’den orta saha oyuncusu Raif Uzuner ile 1’er yıllık anlaştı.

Mekik’te çifte imza
Giriş Tarihi: 2.9.2020

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, transferde hız kesmiyor. Denizlispor'dan Emre Sağlık ve Kadir Kurt, Elazığ Belediyespor'dan Hayrettin Cengiz, 1928 Bucaspor'dan Can Bayırkan, Bayrampaşa'dan Berkan Afşarlı ve Yozgat 1959'dan Mustafa Serkan Dimirel'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Gölcükspor'dan kaleci İlyas Türengül ve geçen sezon ilk devrede Nevşehir Belediyespor, ikinci yarıda Erzinspor formalarını giyen orta saha oyuncusu Raif Uzuner'le birer yıllık sözleşme imzaladı.

RAİF'TEN 93 MAÇTA 13 GOL
Futbola Gölcük İY altyapısında başlayan 30 yaşındaki İlyas, sırasıyla İhsaniye, Değirmendere, Halıdere Belediye ve Gölcük formalarını terletti, kariyerinde 3. Lig'de 105, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 106 karşılaşmada oynadı. Futbola Anadolu Yeniköy altyapısında başlayan 25 yaşındaki Raif de, sırasıyla Körfez SK, Derincespor, Sandıklıspor, Nevşehir Belediyespor ve Erzinspor formalarını terletti. Erzin'de geçen sezon 10 maçta 5 asist yapan Raif, 2. Lig'de 46, 3. Lig'de 43, Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 93 müsabakada forma giydi, 13 gol atarken, 29 asist yaptı.

ÜMİT YÖNEY

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