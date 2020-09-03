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Haberler Spor Tenisçi Navarro lenf kanserine yakalandı

Tenisçi Navarro lenf kanserine yakalandı

Tenisçi Navarro lenf kanserine yakalandı
Giriş Tarihi: 3.9.2020

İSPANYOL tenisçi Carla Suarez Navarro, lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Suarez Navarro, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Birkaç gün önce lenfoma olduğumu öğrendim. Hastalıkla yüzleşmeye hazırım" dedi. Grand slam turnuvaları Avustralya Açık, Fransa Açık ve ABD Açık'ta çeyrek final oynama başarısı gösteren 31 yaşındaki Suarez Navarro, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) organizasyonlarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.

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