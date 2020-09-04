Milliler kötü başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi. 12. dakikada Holender'in şutunu kaleci Uğurcan çıkarttı. 18'de ceza sahası dışındaki Dominik Szoboszlai, şut çekti. Top direkten döndü. 35'te Holender'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin köşesine çarparak dışarı çıktı. 38'de Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak Gulasci'de kaldı.

SZOBOSZLAİ SONUCU BELİRLEDİ

57'de Emre Kılınç'ın pasında Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top auta gitti. 66'da Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta Orban'ın yakın mesafeden etkili kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı. 80'de konuk ekip Macaristan öne geçti. Szoboszlai'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1. Maç 1-0 Macaristan üstünlüğüyle bitti. Milliler grubundaki ikinci karşılaşmasında pazar günü aynı saatte deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.



MERT HAKAN'IN İLK MAÇI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturan Güneş, orta sahada Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç ve Ahmed Kutucu'ya, ileri uçta da Burak Yılmaz'a şans tanıdı. Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı.