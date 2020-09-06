Akigo için el ele!

Süper Lig'den küme düşen, borç kamburunu bir türlü üzerinden atamayan ve TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Akhisarspor için Akhisar protokolü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda maddi darboğazdaki Akigo'nun mali durumu masaya yatırılırken, neler yapılabileceği tartışıldı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katıldığı toplantıda Akhisarspor'un geleceği konuşuldu.



GENİŞ BİR KATILIM OLDU

Akhisarspor'un geleceğinin tartışıldığı toplantıya katılım geniş oldu. Toplantıya ATSO Başkan Yardımcısı Kaya Yılmaz, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahattin Alkın, Şoförler Odası Başkanı H.İbrahim Doğan, AKGİ- AD Başkanı Özkan Kalın, Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birtan Taşkınlar, yönetim kurulu üyesi Bülent Taşkınlar, OSB Başkanı Ali Çınarlı ve taraftar grubu dernekleri katıldı.



128 KULÜP ÜYESİNDEN 2'ŞER BİN TL TOPLANSIN

1970 Akigo Taraftar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, "Öncelikle acil bir paraya ihtiyacımız var. Önerilen rakamlar güzel rakamlar herkesin eline sağlık ama bunlar uzun süreçte olacak olanlar. İlk önce 3.5 milyon TL lazım. Bu da büyük işadamlarının yardımlarıyla olacak bir iş. Üyelikler 2 bin liraya düştü ben bu zamana kadar üye olamadım olmak istedim ama olmadı. Ama şimdi ilk fırsatta olacağım" dedi. Kulübün 128 üyesinin olduğuna dikkat çeken Özkaynak, "Bu üyelerin taşın altına elini koyması lazım. 128 üye, 2'şer bin TL destek olsun. Bizler de gerekli desteği vereceğiz. Burada herkes Akhisarspor'un ayakta durmasını istiyor. İlk planda pamuk eller cebe. 3.5 milyon TL ödenir ise kulüp biraz olsun nefes alır. Ondan sonraki süreçte derneklerimizin yapmış olduğu desteklerle üyelerden rica ediyorum maddi destek olsunlar" diye konuştu.



DUTLULU: GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Geçmişle ilgili konuşmak anlamsız. Artık önümüze bakmamız lazım. Zor bir durumdayız ama çözülmeyecek bir şey değil. Boluspor isim hakkı almış. İki seneliğine 4 milyon TL'ye anlaşmışlar. Forma reklamını da 400 bin Euro'ya vermişler. Bunlar önemli rakamlar. Bizim bundan sonra Akhisarspor için gerek isim hakkı olsun gerek sponsorluklar olsun desteği vermektir. Biz ne olursa olsun Akhisarspor'a desteğimizi sürdüreceğiz. Elimizden geleni yaparız. Maksat Akhisarspor'un düzlüğe çıkması. Belediye olarak elimizden geleni yine yapacağız. Akhisarlı işadamlarının odaların, borsalarının, siyasilerinin hep beraber bu işe sahip çıkması lazım" diye konuştu



MARVİN EMNES KABUSU

Akhisarspor'un en büyük kabusu Marvin Emnes'e olan borç. Asbaşkan Ali Kuloğlu, "CAS davasındaki Emnes konusu kulübü zor duruma düşüren en büyük konudur. 2020-2021 yılı içerisinde federasyon gelirlerimiz tahminen 12 milyon TL olur. Bu rakam üzerinden gidersek Akhissarspor'un Emnes tarafından gelirinin 1 milyon Euro'su yaklaşık 9 milyon TL'si Emnes'e gidecek. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar da anlaşma yoluna gitmek istedik. Anlaşma son safhaya geldi fakat bir türlü sonuçlandıramadık" dedi.

KENAN MOLLA