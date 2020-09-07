Menemen’de rota Ege

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor forvet hattına takviye yapmak için rotasını İzmir'in Süper Lig ekibi Göztepe'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, Göz- Göz'ün genç forveti Ege Özkayımoğlu'nu listesine aldı. Göztepe'den defans oyuncusu Yusuf Talum'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Ekol Göz Menemenspor, aynı formülle Ege Özkayımoğlu'nu da kadrosuna katmak istiyor. Transfer görüşmelerini bizzat Ekol Göz Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yürüttüğü öğrenildi. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki golcünün tecrübe kazanmak adına 1 sezon 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor forması giymesine sıcak bakıldığı öğrenildi.

İLHAN PALUT TRANSFERE VİZE VERDİ

SARI-KIRMIZILI ekibin teknik direktörü İlhan Palut'un da 1Ege'nin kiralık gitmesine onay verdiği belirtildi. Göztepe alt yapısından

yetişen genç forvet geçen sezon 3 lig ve 3 kupa maçında görev yapıp 1 gol attı.