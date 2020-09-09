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Haberler Spor Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Başkanı istifa etti

Son dakika haberi... Kısa bir süre önce yeniden Başkanlığı'na seçilen , sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

09.09.2020, 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,11:39

Kısa bir süre önce Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Göztepespor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, sürpriz bir karar alarak istifa etti.

Geçtiğimiz yıldan bu yana görevini sürdüren Sepil, 12 Ağustos'ta yapılan oylamada yeniden başkanlığa seçilmişti.

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