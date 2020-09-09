Kısa bir süre önce Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Göztepespor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, sürpriz bir karar alarak istifa etti.
Geçtiğimiz yıldan bu yana görevini sürdüren Sepil, 12 Ağustos'ta yapılan oylamada yeniden başkanlığa seçilmişti.Denizlispor'dan çifte takviye Göztepe saldırıyor
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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