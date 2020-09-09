Haberler Spor Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Son dakika haberi... Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sepil, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

09.09.2020, 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,11:39