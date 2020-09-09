Manisa Futbol’dan transfer bombası

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Erkan Zengin'i almak için harekete geçti. Adana Demirspor'la 1. Lig Play-Off finali oynayan ve Süper Lig'in kapısından dönen 35 yaşındaki yıldız oyuncuya teklif yapan kurmaylar cevap bekliyor.

ERKAN'IN MALİYETİ 3.5 MİLYON TL

Erkan Zengin'in maliyetinin 3.5 milyon TL'yi bulacağı konuşuluyor. Erkan Zengin, geçen sezona Fatih Karagümrük'te başladı. İlk devrede İstanbul ekibinde 9 maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol attı, 2 de asist yaptı. Devre arasında Adana Demirspor'un yolunu tutan Erkan, takımıyla 18 maça çıktı. Bu maçlarda banko görev yapan tecrübeli oyuncu, 8 gol atmayı başarırken, yaptığı 14 asistle Adana Demirspor'u TFF 1. Lig'de Play-Off finaline kadar taşıdı.