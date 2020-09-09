Menemen harıl harıl

TFF 1. Lig'de ikinci sezonunu geçirecek Ekol Göz Menemenspor'da yönetim transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertlilerde üç sezondur görev yapan Taşkın Çalış ile yeniden anlaşan kurmaylar, orta sahadaki oyun kurucu problemini de çözmüş oldu. Geçen sezon İzmir ekibinin yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Taşkın da takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

OĞULKAN AYDIN TAKIMA KATILDI

Ekol Göz Menemenspor, Ümraniyesporlu Oğulkan Aydın'ı da renklerine bağladı. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Oğulkan, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'da görev yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor'la U19 Ligi Elit B'de 16 maça çıkan Oğulkan 3 kez fileleri havalandırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ